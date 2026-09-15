Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Движение судов по этому направлению практически остановлено.

Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Фото: © Getty Images/Oleg Kovtun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Сальдо: Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Украина фактически лишилась возможности использовать выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман из-за блокировки прохода судов российскими военными. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге ранее имели выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман, однако сейчас движение судов по этому направлению практически остановлено.

«Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными», — сказал Сальдо.

Губернатор также отметил, что судоходство в Черноморском регионе, включая движение по Днепру, в настоящее время почти не осуществляется.

Днепро-Бугский лиман расположен в северной части Черного моря и соединяет акваторию с портами, расположенными на реках Днепр и Южный Буг.

Газета Financial Times сообщала о трудностях с экспортом зерна из Украины через Черное море. По данным издания, ситуация была связана с ударами по объектам в районах черноморских портов, которые используются для перевозки грузов в интересах ВСУ.

В Минобороны России ранее заявляли об ударах по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении украинских вооруженных сил. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий также сообщал о прекращении захода судов в украинские порты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
Икры на страже долголетия: что скрывают две мышцы под коленями
11:17
Армия России пресекла попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области
11:16
Сад во французском стиле: 5 растений, которые стоит посадить на даче этой осенью
11:11
Надбавки и доплаты: у кого увеличится пенсия с 1 октября
11:06
Спецслужбы стран НАТО указывают на украинский след в Лейпциге
11:03
Art Pictures Distribution представит проекты НМГ на первом Российском международном кинорынке

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
За языком надо следить: SHAMAN появился в школьном учебнике по английскому
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен