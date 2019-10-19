Порнозвезда и бывшая участница телепроекта «Дом-2» 34-летняя Елена Беркова опубликовала в Instagram жаркое видео, взбудоражившее соцсеть. В ролике актриса фильмов для взрослых сексуально выныривает из бассейна, демонстрируя потрясающую грудь в откровенном белом бикини.

На следующих кадрах ролика Елена Беркова отдыхает на солнечном побережье, а оператор снимает ее стройные ножки и упругую «пятую точку» в розовом купальнике.

Поклонники Елены Берковой обожают кумира за отсутствие стеснения и подтянутые формы, которыми порнозвезда не устает хвастаться. Огромная армия фанатов актрисы киножанра для взрослых постоянно растет — на звезду в Instagram подписаны уже более 1,2 миллиона пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Беркова в сексуальном белье желает попробовать эротический массаж.