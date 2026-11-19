Министерство обороны России расширяет возможности получения социальных выплат и льгот для военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей. Новые цифровые сервисы позволяют оформлять меры поддержки без предоставления бумажных документов. Об этом сообщила «Известиям» статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

С июня 2025 года работает «Витрина данных» Минобороны. Через нее государственные ведомства получают сведения о статусе участников спецоперации, их наградах, сроках службы и участии в боевых действиях в режиме онлайн.

Система позволяет автоматически подтверждать право примерно на 70% федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. К ней подключены 98,6% профильных ведомств во всех регионах страны. Ежемесячно через сервис обрабатывается более двух миллионов запросов.

Развивается и Военно-социальный центр Минобороны. На его круглосуточной горячей линии работает голосовой помощник, который самостоятельно отвечает более чем на 35% обращений. Ранее этот показатель составлял 25%.

Для повышения доступности консультаций в Новосибирске открылся дополнительный филиал горячей линии. Благодаря работе операторов в другом часовом поясе удалось сократить время ожидания ответа в часы наибольшей нагрузки и увеличить количество обрабатываемых обращений.

Ведомство также внедряет технологию автоматического преобразования телефонных разговоров в текст.

По словам Цивилевой, в ближайший год Минобороны продолжит переводить социальные услуги в бездокументарный формат.

«Мы получаем обратную связь от военнослужащих, их жен и детей, их матерей и отцов и именно основываясь на ней, мы видим куда нужно двигаться, где находятся те проблемы, которые еще не решены», — рассказала заместитель министра обороны России.

Еще одна задача — развивать проактивное предоставление льгот и выплат, чтобы военнослужащим и их родственникам было проще получать положенную помощь.

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