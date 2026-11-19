Власти Эстонии, потом Литвы заявили, что полностью закроют границу с Россией. Первым отреагировал совет старейшин финно-угорского народа сету — они как раз живут на границе и заявили, что если ее закроют, то им нужна компенсация. О серьезных экономических последствиях заявил и мэр Нарвы. Но особенно примечательно, как в Таллине объясняют необходимость такого шага. И аргументы властей вызывают вопросы даже у самих эстонцев. Что они думают о решении правительства, услышал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Погранпереход Нарва-1. Сотни людей в очереди пытаются попасть из Эстонии в Россию. Они привыкшие. Эстонские пограничники уже сократили время работы и ужесточили проверки.

«Та дорога, что занимала пять часов, сейчас занимает сутки. А когда границу закроют, целиком закроют, придется добираться уже три дня.», — сказал путешественник из Финляндии Андрей Кукконен.

День икс — 1 декабря. Тогда эстонская сторона планирует полностью закрыть границу с Россией.

Мэр Нарвы Яан Тоотс о предстоящем закрытии границы узнал из новостей. И теперь задается вопросом: почему о решении, которое напрямую затронет десятки тысяч жителей города, с ними даже не посчитали нужным поговорить?

«У нас в городе 50 тысяч человек, 75% которых имеют родственников и близких по ту сторону границы. Так сложилось исторически. Это очень серьезная проблема для Нарвы. И когда мы говорим, что накажем именно россиян, мы наказываем сейчас своих жителей», — заявил мэр Нарвы Яан Тоотс.

В этом году через погранпереход в Ивангороде прошли около полумиллиона человек. Всем им придется искать альтернативные маршруты. Один из самых пока вероятных:

«Чтобы попасть из Ивангорода в Нарву, придется: из Петербурга лететь в Стамбул. Билет обойдется примерно в десять тысяч. Далее — на рейс из турецкой столицы в Таллин, здесь уже заметно дороже — около 30 тысяч. И там до Нарвы останется 200 километров. В итоге, если повезет, уложишься в 50 тысяч на одного и несколько дней в пути», — рассказал корреспондент Даниил Ланков.

Еще можно лететь с пересадками в Белграде, Варшаве или Хельсинки. Есть и другие варианты. Например, 15-часовое путешествие из Минска в Таллин на машине или автобусе через Литву и Латвию. Подойдет явно не всем.

«Маме уже 86 лет, она пожилой человек. Сейчас мы вместе возвращаемся обратно, потому что я не могу оставить ее одну. Кто знает, что будет дальше? Если с 1 декабря закроют границу, совершенно непонятно, как мы будем ездить», — сказала путешественница из России Алла Гусева.

Люди в тупике, малый бизнес эстонского приграничья говорит о банкротствах. Но глава эстонского МВД неумолим.

«В августе у нас произошел один инцидент, в ходе которого был нарушен наш совместный режим безопасности. Мы должны послать четкий сигнал России», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Инцидент — это поджог предприятия. Были задержаны восемь жителей Латвии. Причем здесь Россия — неясно. Но у главы МВД своя логика: диверсанты прибыли в Эстонию из Латвии, поэтому границу с Россией надо закрыть. Даже в Европарламенте не поняли.

«Предполагаемые преступники, чья попытка диверсии послужила поводом для решения закрытия границы, прибыли в Эстонию из Латвии. Более того, они там живут и пользуются документами, выданными в Латвии. Как закрытие границы с Россией может помешать таким людям попасть в Эстонию? Этот вопрос должен возникнуть у каждого, чей IQ превышает размеры обуви», — заявила депутат Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом.

Вопрос о временном или бессрочном закрытии границы эстонское правительство намерено рассмотреть на заседании 19 ноября.

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