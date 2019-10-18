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Директор Решетовой рассказала, на кого больше похож новорожденный Ратимир

, 22:16 Интервью 73

Ангелина Дубровская утверждает, что внешне малыш сильнее напоминает папу.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, 5-tv.ru

Новорожденный сын Анастасии Решетовой и рэпера Тимати больше похож на отца. Об этом 5-tv.ru сообщила директор модели Ангелина Дубровская.

«Малыш больше похож на папу. Пока что», — сказала Дубровская.

Директор модели заявила, что если Решетова без осложнений восстановится после родов Ратимира, то в будущем может родить и второго ребенка.

«Как с первым пойдет. Если с первым нормально все, то может (отважиться — Прим. ред) и на второго. Но вообще беременность — это сложно», — отметила Дубровская.

Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Решетова рожала сына Тимати больше 15 часов. Роды состоялись в одной из российских клиник. Директор модели ранее рассказала, почему звездная пара даже не рассматривала возможность рожать за границей.

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