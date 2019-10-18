«За границей даже не планировали»: директор Решетовой о родах невесты Тимати

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати изначально планировали рожать сына Ратимира в России. Зарубежные клиники даже не рассматривались, сообщила 5-tv.ru директор модели Ангелина Дубровская.

Она подчеркнула, что родители малыша решили рожать в России из-за высокой занятости Тимати.

«За границей даже не планировали. Мама с папой и ребенком должны быть вместе, а у Тима (рэпера Тимати — Прим. ред) часто выезды, гастроли, большая занятость по работе, поэтому приняли решение рожать в России. Это изначально было такое решение, потому что они, грубо говоря, рожали ребенка вместе», — поделилась собеседница 5-tv.ru.

Директор Решетовой также рассказала о самочувствии молодой мамы и новорожденного.

«Все хорошо, спасибо. И Настя чувствует себя хорошо, и малыш чувствует себя хорошо», — сказала Дубровская.

Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Решетова рожала сына больше 15 часов. Позже мама Тимати выложила трогательные фотографии, сделанные во время родов.