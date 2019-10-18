В «Ленэнерго» прокомментировали информацию о хлопке у мачты ЛЭП в Петербурге

Информация о хлопке на улице Байконурской в Петербурге появилась в социальной сети. По словам свидетелей, в 21.38 там заметили яркую вспышку, вслед за которой произошел хлопок и пошел дым.

«Взрыв в 21:38 на Байконурской улице. Увидел яркую светлую вспышку, напоминающую по цвету электрическую, около мачты ЛЭП. Довольно мощный хлопок, небольшая вибрация окон. Людей сразу после взрыва и в округе не было. Сразу пошел дым — снизу вверх», — написал очевидец.

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Однако в «Ленэнерго» сообщили, что никаких ЧП в этом месте зафиксировано не было, пишет телеканал 78.ru.

«Линия наша. Замечаний по работе оборудования нет. Отключений и обращений от жителей нет. По характеру задымления вероятно, что оно возникло внизу опоры, а не на оборудовании» , —прокомментировала начальник пресс-центра Юлия Зарубина.

Чем же было вызвано задымление, сейчас выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вода полилась с потолка на парковке ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге.