В «Ленэнерго» прокомментировали информацию о хлопке у мачты ЛЭП в Петербурге

Очевидцы в социальных сетях написали, что на Байконурской улице в Северной столице услышали некий хлопок.
Фото: ВКонтакте @spb_today
Информация о хлопке на улице Байконурской в Петербурге появилась в социальной сети. По словам свидетелей, в 21.38 там заметили яркую вспышку, вслед за которой произошел хлопок и пошел дым.
«Взрыв в 21:38 на Байконурской улице. Увидел яркую светлую вспышку, напоминающую по цвету электрическую, около мачты ЛЭП. Довольно мощный хлопок, небольшая вибрация окон. Людей сразу после взрыва и в округе не было. Сразу пошел дым— снизу вверх», — написал очевидец.
ВКонтакте @spb_today
Однако в «Ленэнерго» сообщили, что никаких ЧП в этом месте зафиксировано не было, пишет телеканал 78.ru.
«Линия наша. Замечаний по работе оборудования нет. Отключений и обращений от жителей нет. По характеру задымления вероятно, что оно возникло внизу опоры, а не на оборудовании», —прокомментировала начальник пресс-центра Юлия Зарубина.
Чем же было вызвано задымление, сейчас выясняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вода полилась с потолка на парковке ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге.