Вода полилась с потолка на парковке ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге

С потолка парковки в ТЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге полила вода. Кадры с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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По предварительной версии, причиной происшествия стала авария водных коммуникаций на территории комплекса. На месте ЧП работает аварийная служба, которая пытается устранить причины инцидента.

В пресс-службе ТЦ телеканалу 78.ru подтвердили это происшествие, однако пока неизвестно получили ли повреждения какие-то автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Северной столицы. По словам очевидцев происшествия, картина напоминала эпизод из фильма ужасов «Сайлент Хилл».