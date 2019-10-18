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Вода полилась с потолка на парковке ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге

, 22:34 Фото 19

По предварительной информации, на территории комплекса произошла авария водных коммуникаций.

Фото: ВКонтакте @spb_today

С потолка парковки в ТЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге полила вода. Кадры с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

ВКонтакте @spb_today

По предварительной версии, причиной происшествия стала авария водных коммуникаций на территории комплекса. На месте ЧП работает аварийная служба, которая пытается устранить причины инцидента.

В пресс-службе ТЦ телеканалу 78.ru подтвердили это происшествие, однако пока неизвестно получили ли повреждения какие-то автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Северной столицы. По словам очевидцев происшествия, картина напоминала эпизод из фильма ужасов «Сайлент Хилл».

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