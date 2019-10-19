Молодого Пригожина нашли похожим на Малахова, Галкина, Лепса и Челентано

Продюсер Иосиф Пригожин, известный полным отсутствием какой бы то ни было прически, показал своим поклонникам, как выглядел много лет назад. На своей странице в Instagram он выложил пару снимков, которые, как он выразился, дочь нашла «где-то в чулане». На обоих фото артист запечатлен с копной довольно длинных волос на голове.
«Даже не верится, что это был я. Как вам этот парняга?», — подписал один из снимков 50-летний Пригожин.
Подписчики в комментариях признаются, что не узнали продюсера в молодости.
«Я сначала подумала, что это Лепс».
«Челентано!»
«На репера Слима похож».
«Сначала подумал, что это Малахов».
«Так вот откуда Галкин взял образ».
«Лепс уже видел?» — пишут комментаторы.
«Прости, а что на твоей рубашке тогда делаю я???» — сострил Гарик Харламов.
«Я с детства твой фанат», — ответил юмористу Пригожин.
На второй фотографии молодой, серьезный и лохматый продюсер сидит за фортепиано. На этом снимке он напомнил поклонникам Михаила Саакашвили, Валерия Меладзе и Макса Фадеева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими семейными тайнами поделился Иосиф Пригожин в телеэфире.