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  4. «Больше не приходил»: Охлобыстин устроил жесткую проверку жениху дочери

«Больше не приходил»: Охлобыстин устроил жесткую проверку жениху дочери

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Актер признался, что они с супругой очень хотят внуков.

Фото: Instagram @psykero1477

Актер Иван Охлобыстин, как известно, многодетный отец, у него шестеро детей: два сына — 18-летний Василий и 13-летний Савва — и четыре дочери, младшей из которых, Иоанне, недавно исполнилось 17. Старшие уже совсем взрослые девушки — Анфисе 23 года, Евдокии 21, а Варваре весной исполнилось 20. Все они пока не стремятся жить отдельно от родителей, чему артист очень рад. Об этом он признался в интервью интернет-порталу 7days.ru.

«Они мудрые девки. Опять же, это преимущество большой семьи: они реально осознают, что сейчас отделяться им смысла нет. Мы всегда очень осторожно относились к тому, чтобы до определенного возраста отпускать куда-то детей на ночь. Так они всех друзей к нам приводят», — рассказал Охлобыстин.

Однако пару лет назад появился жених у Варвары. Артисту претендент на руку и сердце дочери понравился, но, как и полагается отцу, он устроил молодому человеку жесткую проверку.

«Я ему налил стакан и себе налил стакан. Выпили, и он выпал в осадок. А я вернулся к книге, которую читал… Больше он не приходил», — поведал Иван.

Он говорит, что доверяет своим девочкам и понимает, что рано или поздно ему придется смириться с их выбором. Он также признался, что и он и его жена Оксана, очень хотят внуков.

«Мы с Оксанкой скучаем по маленьким, описанным, визжащим существам. Нам не хватает запаха кутятины и всего остального. Мы же животные», — заявил Охлобыстин.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Иван Охлобыстин признался, что одно время решал проблемы с помощью алкоголя, но теперь почти поборол эту пагубную привычку.

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