«Хочется выпить»: Иван Охлобыстин рассказал о неравнодушии к спиртному

Актер Иван Охлобыстин рассказал в одном из интервью, что неравнодушен к алкоголю. По его словам, в жизни часто случались периоды, когда он употреблял очень много спиртных напитков. Сейчас артист пытается избавиться от пагубной привычки.

Охлобыстин признался, что в начале актерской карьеры, когда на пути возникало очень много сложностей, он решал проблемы с помощью алкоголя. К тому же, в окружении артиста все выпивали, что помогало заключать взаимовыгодные сделки. Иван решил, что должен держать марку и тоже пристрастился к спиртному. После этого, по словам актера, у него все наладилось с работой, передает Starhit.

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Однако ситуация достигла апогея, когда Охлобыстин осознал, что алкоголь заменил ему воду. После этого артист решил ограничить себя в употреблении спиртного. Он даже стал отказываться от участия в светских мероприятиях, где всегда есть риск «сорваться».

«Я же русский человек, время от времени мне очень хочется выпить, но я понял, что не стоит. Поэтому, когда бываю в храмах, где есть икона „Неупиваемая чаша“, на всякий случай свечку ставлю. Отрезал все банкеты — они провоцируют», — поделился откровением артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Иван Охлобыстин отметил 53-летие. Пользователи сочли празднование дня рождения актера слишком скромным.