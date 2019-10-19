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«Дэнсер»: Гагарина показала забавную разминку перед концертом

, 12:21 Видео 585

Готовясь выйти на сцену в холодном павильоне, артистка согревала себя выполнением незатейливых упражнений.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина рассмешила поклонников видео из-за кулис со своего концерта. Запись певица опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре артистка в золотом концертном платье и золотых ботфортах делает разминку, накинув на себя теплую зимнюю куртку. Судя по фразам за кадром и отмеченной самой Полиной геолокации, мероприятие проходит в ледовом дворце, и девушке в легком наряде холодно. Гагарина выполняет различные упражнения, чтобы согреться.

В какой-то момент артистка начинает пританцовывать, выставив при этом вперед кисти рук со скрюченными пальцами и корча смешные гримасы. На этом фрагменте видеозаписи Гагарина самоиронично называет себя «дэнсером».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачных попытках Полины Гагариной уложить дочь спать.

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