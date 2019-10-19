«Дэнсер»: Гагарина показала забавную разминку перед концертом

Полина Гагарина рассмешила поклонников видео из-за кулис со своего концерта. Запись певица опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре артистка в золотом концертном платье и золотых ботфортах делает разминку, накинув на себя теплую зимнюю куртку. Судя по фразам за кадром и отмеченной самой Полиной геолокации, мероприятие проходит в ледовом дворце, и девушке в легком наряде холодно. Гагарина выполняет различные упражнения, чтобы согреться.

В какой-то момент артистка начинает пританцовывать, выставив при этом вперед кисти рук со скрюченными пальцами и корча смешные гримасы. На этом фрагменте видеозаписи Гагарина самоиронично называет себя «дэнсером».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачных попытках Полины Гагариной уложить дочь спать.