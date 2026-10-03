«Я слабенькая»: Полина Гагарина объяснила отказ от алкоголя

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Даже небольшое количество спиртного может испортить артистке отдых.

Почему Гагарина не пьет алкоголь

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Полина Гагарина призналась, что почти перестала пить алкоголь

Певица Полина Гагарина практически полностью отказалась от алкоголя из-за плохого самочувствия после него. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, отвечая на вопросы поклонников.

«Я практически перестала его пить. Алкоголь ушел из моей жизни вообще. Я не люблю измененное сознание, у меня начинаются проблемы с ЖКТ, перед концертом, Господи упаси, никогда, потому что может быть плохо, а я слабенькая», — призналась певица.

Артистка объяснила, что особенно строго соблюдает это правило перед концертами. По ее словам, спиртное в такой момент может плохо сказаться на ее самочувствии.

«Перед концертом, Господи упаси, никогда, там вообще можно улететь, а я слабенькая», — рассказала певица.

Иногда Гагарина может позволить себе немного алкоголя на отдыхе. Однако, по ее словам, даже тогда последствия бывают неприятными. В лучшем случае после этого ей хочется спать, а в худшем появляются тошнота и другие проблемы с самочувствием.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица показала новую тренировку с шестикилограммовой гирей. Артистка продемонстрировала несколько упражнений с инвентарем и назвала его своей «новой любовью».

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