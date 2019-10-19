  1. Пятый канал
  4. Победительницей «Миссис Россия» стала наследница Николая Гоголя

Победительницей «Миссис Россия» стала наследница Николая Гоголя

, 23:22 Фото 87

Ирина Гоголь представит страну на международном конкурсе «Миссис Вселенная» в Китае.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пресс-служба "Миссис Россия"

39-летняя Ирина Гоголь одержала победу в престижном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис России», который прошел в Ростове-на-Дону 19 октября.

Победительница оказалась наследницей писателя Николая Гоголя по линии гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя. Она проживает в Санкт-Петербурге и ведет активную социальную жизнь. Ирина является капитаном женской сборной Северной столицы по футболу и имеет собственный бизнес. Кроме этого, вместе с супругом воспитывает дочку и сына.

«В прошлом году Ирина завоевала титул „Вице-миссис Санкт-Петербург“, эта победа дала ей возможность представить Северную столицу на национальном конкурсе красоты. Мы уже тогда понимали, что у этой активной участницы все шансы победить не только в национальном конкурсе, но и вмеждународном. Федерация „Миссис Санкт-Петербург“ будет всячески поддерживать Ирину и оказывать необходимую помощь в подготовке к международному соревнованию», — сказала руководитель конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова.

Всего в конкурсе принимали участие 18 женщин со всей России в возрасте от 27 до 60 лет.

Ирина Гоголь поедет в Китай, где ей будет представлять нашу страну в конкурсе «Миссис Вселенная». Мероприятие пройдет с 23 по 30 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Калуги стала второй вице-мисс «Миссис Европа-2019».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Последние новости

0:27
«Вылупился»: Виторган отправил Собчак фотографию с отдыха с сыном
0:12
День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября
23:49
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
23:41
Рыжий из «Иванушек» поделился трогательным фото с повзрослевшими сыновьями
23:22
Победительницей «Миссис Россия» стала наследница Николая Гоголя
23:11
«Там бордель»: Соседи о квартире, откуда выпала из окна афроамериканка

Сейчас читают

«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
«Не хочу, чтобы у детей была мать-старуха»: Ивлеева о том, почему не хочет заводить детей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев