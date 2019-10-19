Победительницей «Миссис Россия» стала наследница Николая Гоголя

39-летняя Ирина Гоголь одержала победу в престижном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис России», который прошел в Ростове-на-Дону 19 октября.

Победительница оказалась наследницей писателя Николая Гоголя по линии гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя. Она проживает в Санкт-Петербурге и ведет активную социальную жизнь. Ирина является капитаном женской сборной Северной столицы по футболу и имеет собственный бизнес. Кроме этого, вместе с супругом воспитывает дочку и сына.

«В прошлом году Ирина завоевала титул „Вице-миссис Санкт-Петербург“, эта победа дала ей возможность представить Северную столицу на национальном конкурсе красоты. Мы уже тогда понимали, что у этой активной участницы все шансы победить не только в национальном конкурсе, но и вмеждународном. Федерация „Миссис Санкт-Петербург“ будет всячески поддерживать Ирину и оказывать необходимую помощь в подготовке к международному соревнованию» , — сказала руководитель конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова.

Всего в конкурсе принимали участие 18 женщин со всей России в возрасте от 27 до 60 лет.

Ирина Гоголь поедет в Китай, где ей будет представлять нашу страну в конкурсе «Миссис Вселенная». Мероприятие пройдет с 23 по 30 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Калуги стала второй вице-мисс «Миссис Европа-2019».