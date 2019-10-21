Мать Кадони, участвовавшая в «Битве экстрасенсов», стала писательницей

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони проанонсировал выход книги своей матери Елены Голуновой. Женщина вышла в финал одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» и ее произведение также посвящено магии.

Кадони называет свою родительницу «сильнейшей ведьмой Сибири» и признается, что восхищается ей. В книге Елена рассказала все без прикрас, что, по мнению Влада, характеризует ее как сильного человека.

Instagram @domkadoni

Книжную новинку женщина писала по ночам, не прибегая ни к чьей помощи. Сын считает, что эта книга якобы может «изменить жизнь людей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова отправилась в свадебное путешествие.