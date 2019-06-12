«Мужу повезло!» Звезда «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

Финалистка 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», удивила и одновременно порадовала поклонников кардинальными изменениями в личной жизни. 51-летняя звезда мистического шоу поделилась в соцсетях фотографиями со свадебного путешествия. Совсем недавно Голунова вышла замуж.

На снимках пара отдыхает в одной из южных стран. Подписчики участницы «Битвы экстрасенсов» отметили, что она очень сильно похорошела.

«Вы очень красивые! Елена, вам идет белый цвет», — прокомментировал один из них.

«Так приятно смотреть на счастливых людей! Пусть это счастье сопутствует вам долгие, долгие годы!» — написал другой.

«Спасибо за доброе послание! Пусть счастье будет с вами рядышком всегда», — добавил еще один юзер.

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Как в беседе с поклонниками призналась сама Голунова, свадьба была самым счастливым днем в ее жизни.

Instagram @golunovaofficial

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