Шойгу: 12 тюрем с боевиками остались без охраны на севере Сирии из-за действий Турции

На севере Сирии без охраны остались 12 тюрем, в которых содержатся иностранные боевики. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании в рамках Пекинского Сяншаньского форума.

Шойгу подчеркнул, что такая ситуация — результат турецкой операции в Сирии. Кроме того, лишились охраны и восемь лагерей для беженцев.

Министр обороны отметил, что находившиеся в тюрьмах боевики могут попытаться вернуться на родину, что приведет к всплеску так называемой «обратной миграции».

Операция Турции «Источник мира» направлена против вооруженных формирований курдов и «Сирийских демократических сил», которые Республика считает террористическими. В операции также участвует Сирийская национальная армия. Таким образом, турецкая сторона намерена создать некий «защитный пояс» на границе — если операция пройдет успешно, очищенную территорию планируется заселить сирийскими беженцами.

В настоящее время стороны объявили о перемирии. Однако, как сообщал ранее 5-tv.ru, сирийские курды 18 октября обвинили Турцию в продолжении обстрелов.