Сирийские курды обвинили Турцию в продолжении обстрелов вопреки перемирию

Турецкая армия продолжает вести огонь по городам на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF).

Курды утверждают, что турецкая сторона использует для обстрелов артиллерию и беспилотники. Главным образом они метят по целям, расположенным рядом с больницей в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Из-за боестолкновений четыре автомобиля скорой помощи не смогли попасть в медицинское учреждение, сообщает РИА Новости.

Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» в Сирии 9 октября. Ее главной целью являются курдские формирования — в Анкаре их считают террористическими.

Действия Турции встретили осуждение на Западе — США ввели санкции против страны. Однако рестрикции действовали недолго: как сообщал 5-tv.ru, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня в Сирии и отмене санкций.