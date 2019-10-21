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  4. Самолет с прибывшей на интронизацию делегацией из Франции аварийно сел в Токио

Самолет с прибывшей на интронизацию делегацией из Франции аварийно сел в Токио

, 8:58 30

У лайнера Air France при посадке упало давление в шинах шасси.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Пассажирский самолет Boeing-777 французской авиакомпании Air France совершил 21 октября аварийную посадку в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщает ТАСС.

На борту лайнера находились более 300 пассажиров. Часть из них оказалась высокопоставленными гостями, прибывшими в Японию на церемонию интронизации нового императора Нарухито.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. Лайнер смог своим ходом добраться до стоянки, несмотря на падение давления в шинах в ходе приземления.

Нарухито унаследовал регалии императора 1 мая этого года после ухода его отца Акихито. На церемонию интронизации приглашены около 200 глав и представителей иностранных государств.

Как сообщал 5-tv.ru, со сменой императора в Японии закончилась эра «Хэйсэй», что переводится как «Установление мира», и началась эра «Рэйва» — эра «Прекрасной гармонии».

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