Макаку, замерзавшую двое суток на балконе многоэтажки, спасли в Петербурге

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Обезьяну передали в приют, где ей оказали первую помощь и обеспечили профессиональный уход.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Макаку, замерзавшую двое суток на балконе, спасли в Петербурге

В Петербурге неравнодушные жители спасли макаку, которую два дня держали на балконе. Волонтеры перевезли примата в приют, где у него будет отдельная теплая комната и профессиональный уход. Животное заметили соседи. Они сняли на видео, как макака мучается взаперти: хозяйка могла даже ударить обезьяну. По словам одной из местных жительниц, примат принадлежит подруге собственника квартиры и находится на передержке. Об этом владелица балкона сообщила, когда женщине удалось выйти с ней на связь. Было или нет жестокое обращение с животным, теперь предстоит установить специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске произошла «зеркальная» история. Спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, где ее запер кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец — крупный рыжий кот породы мейн-кун.

Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрыть замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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