Ловушка с ценником: магазин электроники оставил покупателей без миллионов

Магазин исчез вместе с деньгами: петербуржцев оставили без техники и предоплаты

Финансовая пирамида под видом магазина электроники: новую схему придумали мошенники в Петербурге. Прикрываясь известным брендом, они предлагали приобрести технику по ценам ниже рынка. Покупатели вносили предоплату, за счет денег новых клиентов какое-то время закрывались старые заказы. А потом магазин просто исчез. Ущерб — многомиллионный. Есть ли шанс вернуть деньги — разбиралась корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Заманчивые цены: на десять, а то и 20 тысяч ниже рынка. Валерия тоже захотела купить планшет по очень выгодным условиям. Проверила отзывы, оформила договор и внесла полную предоплату.

«На магазин начали появляться негативные отзывы. Сначала я не поверила. Думала, может, конкуренты заказали или что-то подобное. Но отзывы продолжились», — говорит Валерия, пострадавшая.

Таких, как она, пострадавших, уже больше пятидесяти. Общий ущерб может доходить до десяти миллионов рублей.

«Последний заказ здесь выдали буквально пять дней назад. Даже вывеска внутри все еще горит. На двери даже оставили номер — как будто магазин просто закрылся на перерыв», — говорит Елизавета Иванова.

Во время съемки к нам подошла служба охраны торговой точки. Оказывается, владельцев здесь ищут не только покупатели. Внутри до сих пор стоит техника. Новенькие коробки планшетов, ноутбуков, десятки аксессуаров. Все бросили, как было. Люди доверяли конкретному известному бренду и думали, что платят ему.

«Сам факт использования торговой точкой обозначения Store не означает автоматического перехода к правообладателю всех денежных обязательств», — ответили представители франшизы.

«Юридически по гражданскому кодексу правообладатель номинально за это не отвечает. Но, если будет установлено в процессе разбирать, что вот этого франчайзи правовладатель привлек, знаете, как бы вот так вот с закрытыми глазами, то, вполне возможно, его привлекут к субсидиарной ответственности», — говорит председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

У пострадавших своя версия. С их слов, схема напоминала финансовую пирамиду. Управляющий уверял владельца, что деньги уходят поставщику, и даже показывал переписки. Потом выяснилось: поставщика не существовало, а переписки были поддельными. На деньги новых клиентов закрывали старые заказы. Пока шли предоплаты — система работала. Как только поток иссяк, магазин закрылся.

«У меня возникает масса вопросов к самой модели, франшизе, которая вообще-то обычно закладывает такие риски во всю франчайзговую модель, там довольно жесткие финансовые планы, довольно четкая отчетность, которая должна быть», — говорит специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак.

Оказавшись в похожей ситуации, действовать нужно быстро. Всегда обязательно сохранять чеки, договоры и переписки. Сразу же необходимо написать претензию на адрес компании и заявление в полицию.

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