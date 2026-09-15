«Молния-2» сорвала работу ударных дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские военные поразили замаскированную позицию противника, откуда координировались атаки беспилотников.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в лесополосе
Российские военные уничтожили позиции ВСУ, откуда противник запускал и координировал работу ударных беспилотников.
Расчеты дронов «Молния-2» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.
Замаскированную позицию обнаружили во время воздушной разведки в лесополосе. Оттуда украинские подразделения запускали ударные беспилотники и управляли их полетами. Дроны использовались для атак на позиции российских войск и объекты гражданской инфраструктуры.
После получения координат расчет подготовил «Молнию-2» к запуску. Аппарат оснастили осколочно-фугасной боевой частью, проверили системы управления, после чего оператор направил его к цели.
Задачу выполняли в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника. Несмотря на помехи, цель была поражена, удар снизил возможности ВСУ вести разведку и наносить удары на этом участке фронта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 сент
- ВС РФ сжимают кольцо окружения сил ВСУ в Харьковской области
- 14 сент
- «Лисы» уничтожили украинские дроны в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 сент
- Армия России пресекла прорыв противника из окружения в Харьковской области
- 12 сент
- Армия России взяла под контроль населенный пункт Веселое в ДНР
- 12 сент
- Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 сент
- Армия России поразила пункт управления БПЛА под Сумами
- 11 сент
- Расчеты «Гиацинтов» уничтожают ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 сент
- Зачистка «опорника» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 сент
- Дежавю: «Азовцы»* оказались заблокированы в котле среди тысяч боевиков ВСУ
- 10 сент
- От российского «Торнадо» не скрыться. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
68%
Нашли ошибку?