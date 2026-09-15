Российские дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в лесополосе

Российские военные уничтожили позиции ВСУ, откуда противник запускал и координировал работу ударных беспилотников.

Расчеты дронов «Молния-2» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

Замаскированную позицию обнаружили во время воздушной разведки в лесополосе. Оттуда украинские подразделения запускали ударные беспилотники и управляли их полетами. Дроны использовались для атак на позиции российских войск и объекты гражданской инфраструктуры.

После получения координат расчет подготовил «Молнию-2» к запуску. Аппарат оснастили осколочно-фугасной боевой частью, проверили системы управления, после чего оператор направил его к цели.

Задачу выполняли в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника. Несмотря на помехи, цель была поражена, удар снизил возможности ВСУ вести разведку и наносить удары на этом участке фронта.

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