«Молния-2» сорвала работу ударных дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 35 0

Российские военные поразили замаскированную позицию противника, откуда координировались атаки беспилотников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в лесополосе

 

Российские военные уничтожили позиции ВСУ, откуда противник запускал и координировал работу ударных беспилотников.

Расчеты дронов «Молния-2» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. 

Замаскированную позицию обнаружили во время воздушной разведки в лесополосе. Оттуда украинские подразделения запускали ударные беспилотники и управляли их полетами. Дроны использовались для атак на позиции российских войск и объекты гражданской инфраструктуры.

После получения координат расчет подготовил «Молнию-2» к запуску. Аппарат оснастили осколочно-фугасной боевой частью, проверили системы управления, после чего оператор направил его к цели.

Задачу выполняли в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника. Несмотря на помехи, цель была поражена, удар снизил возможности ВСУ вести разведку и наносить удары на этом участке фронта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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