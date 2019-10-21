Сын Наташи Королевой бросил девушку после измен

17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений, сообщает журнал «СтарХит». Окружающие решили, что молодым людям помешала разница в возрасте. Однако собеседница издания, приятельница пары Светлана рассказала, что всему виной темное прошлое Марии.

По ее словам, Слугина практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство: покупку машины, абонемент в спортзал, путешествия и так далее. Влюбленный в нее юноша закрывал на это глаза и верил, что девушка изменится. О том, что его избранницу видели в компании с другими, Архипу неоднократно говорили приятели. Лишь поймав Машу на откровенном вранье, парень одумался и разорвал с ней связь.

Как добавляет Светлана, сейчас Глушко-младший сидит на сайтах знакомств и вновь ищет спутницу постарше. Ровесницами юноша не интересуется. Уважает в дамах опыт и умение поддержать беседу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Слугина резко ответила хейтерам.