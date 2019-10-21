  1. Пятый канал
  4. Сын Наташи Королевой бросил девушку после измен

Сын Наташи Королевой бросил девушку после измен

, 9:11 119

Архип Глушко долго закрывал глаза на контакты Марии Слугиной с личными спонсорами.

Фото: Instagram @slugina_64

17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений, сообщает журнал «СтарХит». Окружающие решили, что молодым людям помешала разница в возрасте. Однако собеседница издания, приятельница пары Светлана рассказала, что всему виной темное прошлое Марии.

По ее словам, Слугина практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство: покупку машины, абонемент в спортзал, путешествия и так далее. Влюбленный в нее юноша закрывал на это глаза и верил, что девушка изменится. О том, что его избранницу видели в компании с другими, Архипу неоднократно говорили приятели. Лишь поймав Машу на откровенном вранье, парень одумался и разорвал с ней связь.

Как добавляет Светлана, сейчас Глушко-младший сидит на сайтах знакомств и вновь ищет спутницу постарше. Ровесницами юноша не интересуется. Уважает в дамах опыт и умение поддержать беседу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Слугина резко ответила хейтерам.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

9:52
На военном корабле США установят первый боевой лазер
9:41
Собчак рассказала, кто приготовил для нее котлеты с гречкой
9:32
Видео: полиция проверит водителя, не пропустившего «скорую» в Приморье
9:20
Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД
9:11
Сын Наташи Королевой бросил девушку после измен
8:58
Самолет с прибывшей на интронизацию делегацией из Франции аварийно сел в Токио

Сейчас читают

Семенович показала, как выглядела до того, как стала популярной
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев