«Мне мои зубы нравятся»: Возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам

Возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко 23-летняя Мария Слугина дала отпор хейтерам в своем Instagram-аккаунте. Подписчики часто критиковали зубы девушки и советовали ей даже сделать виниры. Долгое время экс-участница «Дома-2» не обращала внимание на обвинения пользователей, однако в этот раз решила посвятить этой теме целый пост.

«Заявляю о том, что мне мои зубы нравятся и менять их на виниры точно не стану! Это то же самое, что у вас есть красивая попа, и вы пошли и сделали новую!» — написала Мария.

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Instagram @slugina_64

Истинные поклонники поддержали Слугину и посоветовали ей оставаться самой собой.

«Зубы нормальные, зачем вообще обращать внимания на всяких уродов»;

«Маша, ты очень милая! Никого не слушай!»

«Плюнь на всех, девочка, и живи своей счастливой жизнью. Это все от зависти. А ты очень миленькая, молодец», — оставили комментарии фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Архип Глушко предостерег девушек от чрезмерной ревности.