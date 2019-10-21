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На военном корабле США установят первый боевой лазер

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Новейшее оружие рассчитано на уничтожение небольших судов и беспилотников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gene Blevins

Боевой лазер доставлен в Сан-Диего для установки на десантном корабле USS Portland (LPD-27), сообщает американское издание The Drive. Тяжелый крейсер ВМС США станет первым судном, на котором установят это оружие.

Контракт на его производство в 2015 году получила корпорация Northrop Grumman, которая специализируется на аэрокосмических и военных технологиях. Боевой лазер предназначен для уничтожения небольших судов и беспилотных летательных аппаратов. Мощность его луча достигает 150 кВт.

Как передавало издание We Are the Mighty, Соединенные Штаты ведут и другие разработки военных лазеров. В частности, подобное оружие планируют установить на вертолет H-60.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали крейсер «Адмирал Нахимов» самом опасным из российских кораблей.

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