В США признали крейсер «Адмирал Нахимов» самом опасным из российских кораблей

Американские военные аналитики признали российский крейсер «Адмирал Нахимов», который находится сейчас на ремонте и модернизации, самым опасным кораблем в составе ВМФ РФ. О возможностях боевого судна после его переоборудования говорится в статье журнала Military Watch, краткое содержание которой приводят «Известия».

Издание отмечает, что на «Адмирале Нахимове» будет размещено самое большое количество крылатых ракет и самая современная система ПВО. Кроме того, корабль будет оснащен новейшими системами радиоэлектронной борьбы, зенитными ракетными артиллерийскими комплексами «Кортик» и ЗРК «Редут». При этом основным оружием обновленного крейсера автор статьи называет гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны поражать цели на расстоянии до тысячи километров. По характеристикам они превосходят главные американские противокорабельные ракеты «Гарпун».

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России», — делают вывод американские специалисты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, о возможностях крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации рассказывал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.