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  4. «Прорыв года»: под Норильском фонтан кипятка хлынул на трассу

«Прорыв года»: под Норильском фонтан кипятка хлынул на трассу

, 11:32 Видео 58

Экстренные службы уже приступили к ремонту конструкции, из которой на дорогу бьет мощная струя горячей воды.

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Фото, видео: РИА Новости / Вадим Жернов, 5-tv.ru, Instagram @norilsk.control, @norilsk_nash

Трубу с горячей водой прорвало на автотрассе под Норильском. Пользователи соцсетей активно делятся видеозаписями с места коммунальной аварии.

Инцидент произошел на Вальковском шоссе во время испытаний оборудования. В экстренных службах утверждают, что рабочие были готовы к возможной аварии, поэтому сразу приступили к ремонту.

Водители, судя по видео, вряд ли были готовы столь же хорошо. На кадрах видны колонны автомобилей, стоящих в ожидании с разных концов трассы. Их разделяет мощная струя горячей воды, бьющая из трубы.

Вся вытекающая вода быстро превратится в гололед — в Норильске уже минусовые температуры. Горожане, впрочем, ничуть не расстроены, а даже веселы. Они активно шутят в соцсетях.

«Автомойка, самообслуживание»;

«Бесплатная мойка открылась на трассе»

«Это прорыв года», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге. Припаркованные рядом автомобили оказались в водной ловушке.

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