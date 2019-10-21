«Прорыв года»: под Норильском фонтан кипятка хлынул на трассу

Трубу с горячей водой прорвало на автотрассе под Норильском. Пользователи соцсетей активно делятся видеозаписями с места коммунальной аварии.

Инцидент произошел на Вальковском шоссе во время испытаний оборудования. В экстренных службах утверждают, что рабочие были готовы к возможной аварии, поэтому сразу приступили к ремонту.

Водители, судя по видео, вряд ли были готовы столь же хорошо. На кадрах видны колонны автомобилей, стоящих в ожидании с разных концов трассы. Их разделяет мощная струя горячей воды, бьющая из трубы.

Вся вытекающая вода быстро превратится в гололед — в Норильске уже минусовые температуры. Горожане, впрочем, ничуть не расстроены, а даже веселы. Они активно шутят в соцсетях.

«Автомойка, самообслуживание»;

«Бесплатная мойка открылась на трассе»

«Это прорыв года», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге. Припаркованные рядом автомобили оказались в водной ловушке.