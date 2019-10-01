Экстренные службы работают на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге

На севере Петербурга в ночь на 1 октября потекли горячие реки. Прорвало трубу с кипятком и вода хлынула на проезжую часть.

На кадрах с коммунальной аварии видно, что квартал окутал густой туман. Затоплены несколько десятков припаркованных автомобилей. В салонах вода. О пострадавших не сообщается. Сейчас в районе работают экстренные службы.

Полицейские оцепили опасную территорию. Повлиял ли прорыв на подачу горячей воды и отопления в многоквартирные дома, пока не известно. Добавлю, за последние сутки в городе на Неве, это уже третья крупная коммунальная авария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Петербурге.