  1. Пятый канал
  4. Экстренные службы работают на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Экстренные службы работают на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге

, 6:08 Эфирная новость 5

Припаркованные автомобили оказались в водной ловушке из-за коммунальной аварии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте / Ирина Валеева; 5-tv.ru

На севере Петербурга в ночь на 1 октября потекли горячие реки. Прорвало трубу с кипятком и вода хлынула на проезжую часть.

На кадрах с коммунальной аварии видно, что квартал окутал густой туман. Затоплены несколько десятков припаркованных автомобилей. В салонах вода. О пострадавших не сообщается. Сейчас в районе работают экстренные службы.

Полицейские оцепили опасную территорию. Повлиял ли прорыв на подачу горячей воды и отопления в многоквартирные дома, пока не известно. Добавлю, за последние сутки в городе на Неве, это уже третья крупная коммунальная авария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Петербурге.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

6:08
Экстренные службы работают на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге
6:01
Джигурда почти получил миллионы Браташ и назвал дату свадьбы в шотландском замке
5:49
Мощный шторм надвигается на Петербург
5:39
Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином
5:25
Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества
5:07
Видео: что делал Том Круз в киевском метро?

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
Неподражаемая Моника Беллуччи вновь заставила трепетать мужчин всего мира
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев