Подписчики пожаловались на голую «пятую точку» Алены Водонаевой

Модель Алена Водонаева сразила подписчиков в Instagram снимками в латексе. Экс-участница «Дома-2» предстала в образе БДСМ-госпожи, но сама назвала его «Нефть», что тоже подходит. Черное упругое платье ниже колен расстегивается снизу. И, как оказывается, скрывает главный секрет наряда — во время фотосессии на Алене не было белья.

Самый вызывающий кадр этой подборки модель убрала в Stories. На нем видна лишь ее оголенная пятая точка, кусок расстегнутого наряда и черные туфли. Такой откровенности пользователи соцсети не видели давно. И, очевидно, не все оказались к ней готовы. Убрать провокационное фото в «истории» пришлось из-за жалоб хейтеров. Как выразилась сама Водонаева, верующих и оскорбленных.

Instagram @alenavodonaeva

«У автора этих фотографий от жалоб снесли тот пост с моей попой. Странно, я сама подписана на многие арт-аккаунты, где дофига эротики — здоровая, взрослая аудитория. У нас же странный народ. Признаюсь, если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась что со мной не так. Всегда же можно не смотреть или отписаться. С какой целью жалобы? Что в итоге получает жаловальщик? И зачем вообще смотреть на то, что не нравится?» — разразилась в обновленном посте телеведущая (грамматика автора сохранена).

Многочисленные комментаторы тоже осудили ханжество неизвестного жалобщика и оставили под фотографиями восторженные отзывы.

«Алена — огонь, и не *** (мужской половой орган — Прим. ред.) тут жаловаться!

«Все идеально в этой женщине»;

«Люди просто озлобленные. Не могут отличить вульгарность от эстетики. А у вас именно эстетика»;

«Алена, ты — секс! А те, кто пишут ***** (чепуху — Прим. ред.) — завидуют!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алену Водонаеву сравнили с Анджелиной Джоли.