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  4. «Только красивее»: Алену Водонаеву сравнили с Анджелиной Джоли — видео

«Только красивее»: Алену Водонаеву сравнили с Анджелиной Джоли — видео

, 6:36 Видео 80

Модель взбудоражила соцсеть «горячими» кадрами, на которых продемонстрировала пышные формы в откровенном наряде.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Алена Водонаева в очередной раз взбудоражила подписчиков в Instagram провокационным видео. В опубликованном в соцсети ролике модель предстала в ярко-красном вечернем платье, украшенном пайетками, и блестящем берете. Восторгу фанатов не было предела, когда манекенщица продемонстрировала свою пышную грудь с максимально выгодного ракурса. В подписи к посту знаменитость рассказала, что не пренебрегает походами к косметологу и делает инъекции, пишет Утро.ру.

Поклонники 37-летней телеведущей Алены Водонаевой пришли в полнейший восторг от откровенных и «горячих» кадров с любимицей. Видеоролик с кумиром в образе сексуальной «Красной Шапочки» за несколько часов набрал порядка 60 тысяч просмотров и несколько сотен восхищенных комментариев.

«Шикарная, нет слов, богиня!»

«Секси герл!»

«Все больше и больше становитесь похожи на Анджелину Джоли! Только вы красивее!» — написали фолловеры.

Однако нашлись среди подписчиков Алены Водонаевой те, кто обвинил модель в чрезмерном увлечении пластикой. Не гнушались злопыхатели и откровенными оскорблениями.

«Ничего естественного, все сделано, » — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Алена Водонаева сделала себе приятное в массажном кабинете.

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