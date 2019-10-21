Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, а также об оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обратив внимание на нужды людей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях. Правоохранители подозревают, что руководство «Сибзолота» незаконно обналичивало крупные суммы.