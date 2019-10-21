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  4. Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы

Глава Красноярского края доложил Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы

, 14:35 28

Президент поручил обратить особое внимание на нужды людей, которые пострадали в результате чрезвычайного происшествия в крае.

Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, а также об оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обратив внимание на нужды людей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях. Правоохранители подозревают, что руководство «Сибзолота» незаконно обналичивало крупные суммы.

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