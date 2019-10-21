Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника. Внук Примадонны окончил элитное учебное заведение Англии.

«Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты — бакалавр, и уже учишься на магистратуре. Только вперед! Я горжусь тобой!» — подписала фото радостная мама.

Название английского вуза звездная семья не раскрывает, но о его высоком статусе можно догадаться, учитывая биографию Дени. Среднее образование он получил в столичной школе «Президент», что неподалеку от Рублево-Успенского шоссе. СМИ окрестили ее одной из самых дорогих в столице. Ежегодный взнос за обучение ребенка там составляет более миллиона рублей.

Instagram @orbakaite_k

Углубленное изучение английского помогло Байсарову успешно сдать экзамены для поступления в частную школу Англии Oxford Study Courses, которая готовила будущих студентов для лучших вузов мира.

Примерно в тот же период мальчик стал выпускником школы «Гнесинские виртуозы». Как и в «Президенте», он показал отличные оценки. Хотя, музыкальную карьеру, в отличие от старшего брата Никиты Преснякова, делать не стал. Теперь стало окончательно ясно, что 21-летний Дени обосновался в Британии и сделал выбор в пользу науки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Орбакайте собрала семилетнюю дочь в школу.