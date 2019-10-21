После драки на концерте «Алисы» в Череповце задержаны почти 30 человек

После драки на концерте группы «Алиса» в Череповце, организованного в рамках фестиваля «Время Колокольчиков», задержаны 28 человек. В отношении десяти из них составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьями 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения и 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области.

Драка произошла во время выступления «Алисы» в Череповце в субботу, 19 августа. На концерте музыкального коллектива поклонники артистов зажги файеры, и полицейские, желая остановить нарушителей порядка, начали выводить их из зала. В результате завязалась потасовка. В это время лидер группы Константин Кинчев приостановил концерт, попросив полицейских покинуть танцпол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам концертного директора «Алисы» Кирилла Титова, полицейские проявили неуважение к публике, думая, что фанаты затеяли драку, хотя на самом деле сотрудники ОМОНа столкнулись со слэмом.