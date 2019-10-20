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  4. Директор «Алисы» прокомментировал драку на концерте в Череповце

Директор «Алисы» прокомментировал драку на концерте в Череповце

, 13:17 Эксклюзивное интервью 57

Во время выступления музыкального коллектива завязалась потасовка между зрителями и сотрудниками ОМОНа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Концертный директор группы «Алиса» Кирилл Титов прокомментировал драку, которая произошла во время выступления музыкального коллектива в рамках фестиваля «Время колокольчиков» в Череповце в субботу, 19 октября. Поклонники артистов зажги файеры, и полицейские, желая остановить нарушителей порядка, начали выводить их из зала.

По словам Титова, сотрудники ОМОНа проявили неуважение к публике и спровоцировали конфликт, думая, что фанаты затеяли драку, хотя на самом деле полицейские столкнулись со слэмом — действиями зрителей на музыкальных концертах, при котором люди толкаются и вместе с этим нередко зажигают файеры.

«Были избиты порядка 20 человек за танцы — это называется слэм — и доставлены в отдел полиции. <.> Группа остановила концерт, и ждали, пока ОМОН покинет зрительный зал, потому что продолжать концерт при такой обстановке в зале просто невозможно. Это и неуважение к нашей публике», — отметил концертный директор «Алисы».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с концерта группы, где возникла потасовка между сотрудникам ОМОНа и зрителями.

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