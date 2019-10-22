Как всевозможные бизнес-гуру и тренеры личностного роста обманывают людей

Черные списки «бизнес-гуру», коучей и тренеров личностного роста намерены ввести депутаты, которые начали разрабатывать профессиональные стандарты для таких «экспертов всего на свете». Нарушителей намерены карать.

Эта сфера бизнеса сейчас на подъеме, в ней всплывают даже звезды из 90-х, которые зарабатывают на былой славе. И дело не ограничивается банальностями, вроде «хочешь быть счастливым — будь!». Некоторые готовы ставить диагнозы и советовать лечение. Нетрадиционное. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов разобрался в теме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитый гуру Тони Роббинс поживился миллионами в Москве.