  1. Пятый канал
  4. Друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II

Друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II

, 20:00 21

Герцогиня Сассекская дала откровенное интервью о своей жизни в королевской семье.

Фото: PA Images\TASS

Меган впервые после замужества с принцем Гарри рассказала о своей жизни. Сообщает BBC.

По ее словам, жить в королевской семье оказалось сложнее, чем ожидала Маркл. Повышенное внимание со стороны прессы, которая обсуждает каждый шаг герцогини, не дает ей покоя.

Друзья Меган предупреждали ее перед свадьбой о том, что таблоиды будут вмешиваться в их жизнь с Гарри, и даже отговаривали от помолвки, но влюбленная актриса не думала о том, что будет так тяжело.

«Я никогда не думала, что это будет легко, но я думала, что это будет справедливо. И это то, с чем действительно сложно смириться», — рассказала герцогиня Сассекская в интервью.

Принц Гарри пытается уберечь супругу и сына Арчи от навязчивой прессы и уже подал в суд на несколько изданий.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в свою очередь принц Гарри приоткрыл завесу тайны о его взаимоотношениях со страшим братом. СМИ постоянно пишут о том, что после того, как личная жизнь коронованных особ обустроилась между ними пробежала черная кошка.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

20:35
Галкин подколол Ларису Гузееву выложив ролик с ее неудачными дублями
20:27
Цены на крепкий алкоголь вырастут с 2020 года
20:15
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
20:05
Путин и Макрон договорились о подготовке к саммиту «Нормандской четверки»
20:00
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II
19:51
Один человек погиб и один ранен в результате «огненного» ДТП В Москве — видео

Сейчас читают

«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев