Друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II

Меган впервые после замужества с принцем Гарри рассказала о своей жизни. Сообщает BBC.

По ее словам, жить в королевской семье оказалось сложнее, чем ожидала Маркл. Повышенное внимание со стороны прессы, которая обсуждает каждый шаг герцогини, не дает ей покоя.

Друзья Меган предупреждали ее перед свадьбой о том, что таблоиды будут вмешиваться в их жизнь с Гарри, и даже отговаривали от помолвки, но влюбленная актриса не думала о том, что будет так тяжело.

«Я никогда не думала, что это будет легко, но я думала, что это будет справедливо. И это то, с чем действительно сложно смириться», — рассказала герцогиня Сассекская в интервью.

Принц Гарри пытается уберечь супругу и сына Арчи от навязчивой прессы и уже подал в суд на несколько изданий.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в свою очередь принц Гарри приоткрыл завесу тайны о его взаимоотношениях со страшим братом. СМИ постоянно пишут о том, что после того, как личная жизнь коронованных особ обустроилась между ними пробежала черная кошка.