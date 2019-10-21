Принц Гарри впервые рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом

Принц Гарри рассказал о сложностях в общении с братом, принцем Уильямом, передает журнал «OK!». Он сделал заявление для документального фильма Harry & Meghan: An African Journey («Гарри и Меган: африканское путешествие»). В нем принц ответил на слухи, которые прежде разносили СМИ вокруг двух герцогов.

Британские журналисты не раз сообщали, что братья отстранились друг от друга с появлением в семье Меган Маркл. Официальные представители королевской фамилии назвали эту информацию вымыслом. Из слов самого принца стало ясно, что отношения братьев действительно находятся далеко не на пике. Однако вражды, о которой говорили СМИ, между ними нет.

Герцог Сассекский отметил, что королевская семья постоянно находится под давлением, поэтому ссоры в таких условиях неизбежны. Но братья останутся братьями навсегда. Как у всех кровных родственников, у них бывают хорошие и не очень хорошие времена. Однако большинство разговоров о плохом семейном периоде ни на чем не основаны.

«Сейчас мы точно идем разными тропинками. Но я всегда буду рядом с ним, точно так же, как и он. Мы не видимся с ним так часто, как раньше, из-за нашей занятости. Я его очень люблю», — сказал принц Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл повезут пятимесячного сына из Южной Африки в США.