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  4. Видео: работник автосервиса на Porsche Cayenne сбил девушку

Видео: работник автосервиса на Porsche Cayenne сбил девушку

, 6:16 Эфирная новость 32

Что побудило водителя наехать на пешехода, теперь выясняют полицейские.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, 5-tv.ru

В сети появилось видео, на котором водитель дорогого внедорожника сбил девушку пешехода возле автосервиса. Причем с низкой скоростью и практически на ровном месте. Кадры вызвали бурю негодования у жителей Петербурга.

Девушка выжила, но получила серьезные травмы. Ей предстоит несколько недель провести в больнице. В обстоятельствах аварии теперь разбирается полиция. Известно, что за рулем машины сидел сотрудник автосервиса.

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