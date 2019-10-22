Видео: работник автосервиса на Porsche Cayenne сбил девушку

В сети появилось видео, на котором водитель дорогого внедорожника сбил девушку пешехода возле автосервиса. Причем с низкой скоростью и практически на ровном месте. Кадры вызвали бурю негодования у жителей Петербурга.

Девушка выжила, но получила серьезные травмы. Ей предстоит несколько недель провести в больнице. В обстоятельствах аварии теперь разбирается полиция. Известно, что за рулем машины сидел сотрудник автосервиса.

Ранее петербургских водителей предупредили о новой опасности: мигрирующих кабанах.