Петербургских водителей предупредили о новой опасности: мигрирующих кабанах

Петербуржцев предупредили — в городе появились дикие кабаны. Они мигрируют из Ленинградской области в поисках еды.

Один из таких визитов закончился печально — кабан выскочил на дорогу и погиб под колесами машины. Водителей просят быть внимательными и снижать скорость ночью и на рассвете — в это время животные особенно активны. Также горожанам напомнили: кабан — это государственная собственность. При столкновении нужно вызвать ГИБДД!

Аномальным можно считать и появление куниц в Северной столице. Одна из них, например, замечена в Приморском районе. Забралась на рябину и лакомится ягодами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как олень напал на посетителей парка, а потом спокойно ушел восвояси.