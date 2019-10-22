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  4. Петербургских водителей предупредили о новой опасности: мигрирующих кабанах

Петербургских водителей предупредили о новой опасности: мигрирующих кабанах

, 5:21 Эфирная новость 16

Особенно внимательным на дорогах советуют быть ночью и утром.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lutz Gerken, 5-tv.ru

Петербуржцев предупредили — в городе появились дикие кабаны. Они мигрируют из Ленинградской области в поисках еды.

Один из таких визитов закончился печально — кабан выскочил на дорогу и погиб под колесами машины. Водителей просят быть внимательными и снижать скорость ночью и на рассвете — в это время животные особенно активны. Также горожанам напомнили: кабан — это государственная собственность. При столкновении нужно вызвать ГИБДД!

Аномальным можно считать и появление куниц в Северной столице. Одна из них, например, замечена в Приморском районе. Забралась на рябину и лакомится ягодами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как олень напал на посетителей парка, а потом спокойно ушел восвояси.

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