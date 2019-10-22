Битва за талон: технический сбой привел к коллапсу в поликлинике Хабаровска

Ночные битвы у терминала электронной очереди в одной из поликлиник Петропавловска-Камчатского местные власти назвали техническим сбоем.

Скандал разгорелся после того, как в Интернете появились многочисленные ролики о том, как местные жители буквально с боем отвоевывают друг у друга талоны к врачам — специалистам. Очередь занимают поздно вечером, и даже к утру записаться на прием к неврологу или хирургу удается далеко не всем. Аппарат просто не работает. Сейчас представители медучреждения уверяют, что проблема устранена и больше не повторится.

«В настоящее время работа аппарата электронной очереди синхронизирована с работой регистратуры и данная техническая ошибка решена», — заявили в поликлинике.

Впрочем, устранение сбоя на ситуации никак не сказалось — люди по-прежнему штурмуют поликлиники. А длинные очереди на прием к врачам остаются отличительной особенностью местного здравоохранения.

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