Размер родового сертификата увеличат в 2020-м

Со следующего года в России увеличат стоимость так называемого родового сертификата. Теперь она будет составлять 12 тысяч вместо 11.

Как заявили в Минтруде, этого будущей матери должно хватить на необходимые во время беременности препараты и процедуры. Кроме того, индексация послужит стимулом и к сокращению количества абортов в стране. Программа родовых сертификатов стартовала в России в 2006 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежемесячные пособия на первого и второго ребенка увеличатся в 2020 году на 7,1%.