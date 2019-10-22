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Размер родового сертификата увеличат в 2020-м

, 8:38 Эфирная новость 9

Теперь выплата составит 12 тысяч рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Со следующего года в России увеличат стоимость так называемого родового сертификата. Теперь она будет составлять 12 тысяч вместо 11.

Как заявили в Минтруде, этого будущей матери должно хватить на необходимые во время беременности препараты и процедуры. Кроме того, индексация послужит стимулом и к сокращению количества абортов в стране. Программа родовых сертификатов стартовала в России в 2006 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежемесячные пособия на первого и второго ребенка увеличатся в 2020 году на 7,1%.

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