  1. Пятый канал
  4. Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка увеличатся в 2020 году на 7,1%

Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка увеличатся в 2020 году на 7,1%

, 14:50 Видео 77

Социальные выплаты будут получать семьи с детьми до трех лет, доход которых не превышает два прожиточных минимума на человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Кубединов Игорь; www.globallookpress.com / Janie Airey, imagebroker/Ulrich Niehoff, Vladimir Godnik

Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в 2020 году увеличатся на 7,1% и составят в среднем 12 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Одновременно с полутора до трех лет с нового года продлеваются сроки выплат пособий на детей. Таким образом, при рождении первого или второго ребенка семья за три года сможет получить в среднем 430 тысяч рублей. Право на получение пособий получат семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, всего в 2020 году на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из федерального бюджета предусмотрено выделить 528 миллионов рублей — на 24% больше, чем в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пособия на детей могут лишиться работающие матери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

15:50
В Госдуму внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии
15:33
«Завораживающее фото»: Клюкина в одном одеяле встретила утро на берегу океана
15:30
Фото: пакеты с останками расчлененного тела петербуржца
15:20
«Победа» поднимет цены на рейсы в Россию из-за рубежа примерно на 40%
15:05
Драка менеджера Rammstein с охранником в Петербурге попала на видео
15:00
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за «Кукушку»

Сейчас читают

Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!
Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев