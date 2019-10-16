Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка увеличатся в 2020 году на 7,1%

Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в 2020 году увеличатся на 7,1% и составят в среднем 12 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Одновременно с полутора до трех лет с нового года продлеваются сроки выплат пособий на детей. Таким образом, при рождении первого или второго ребенка семья за три года сможет получить в среднем 430 тысяч рублей. Право на получение пособий получат семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, всего в 2020 году на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из федерального бюджета предусмотрено выделить 528 миллионов рублей — на 24% больше, чем в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пособия на детей могут лишиться работающие матери.