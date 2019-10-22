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  4. «Женщина-паук» из Индонезии покорила 15-метровую стену за семь секунд

«Женщина-паук» из Индонезии покорила 15-метровую стену за семь секунд

, 13:04 Эфирная новость 19

Эксперты полагают, что на будущих летних играх в Токио ей не будет равных даже среди мужчин.

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Фото, видео: Twitter @AriesClimber, 5-tv.ru

На летних играх в Токио, которые пройдут уже в следующем году, бесспорной победительницей может стать «женщина-паук».

Такое прозвище получила спортсменка из Индонезии, которая взобралась на 15-метровую стену всего за семь секунд! И это — мировой рекорд по скоростному скалолазанию, который будет трудно побить даже мужчинам.

Такой поистине головокружительный результат индонезийка показала на соревнованиях в Китае.

К слову, у мужчин есть шанс показать себя в других видах спорта. Как сообщал ранее 5-tv.ru, международный олимпийский комитет предварительно включил в программу Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, четыре новых вида спорта.

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