Модно и спортивно: брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр

, 6:47 Эфирная новость 33

Международный олимпийский комитет предварительно включил в программу Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, четыре новых вида спорта.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Олимпийские игры меняют свое лицо. В МОК решили — оно должно омолодиться. И включили в Олимпиаду брейк-данс.

Танцоры, конечно, не прошло и суток, уже начали готовиться к главному старту.

Помимо самого брейк-данса в программу будущих Игр включили серфинг, скалолазание и даже скейтбординг. МОК явно сделал реверанс в сторону молодежи и уличных видов спорта. Но многие считают, что это своеобразный маркетинговый ход в угоду публики.

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Какие только саркастические комментарии не посыпались в Лозанну. Вот уже и танцы у шеста предлагают сделать олимпийским видом спорта, и паркур, и рэп-баттлы.

Кирилл Сергеев вместе с экспертами искал границы между модным и спортивным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил разработать новую стратегию развития спорта в России.

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