Модно и спортивно: брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр

Олимпийские игры меняют свое лицо. В МОК решили — оно должно омолодиться. И включили в Олимпиаду брейк-данс.

Танцоры, конечно, не прошло и суток, уже начали готовиться к главному старту.

Помимо самого брейк-данса в программу будущих Игр включили серфинг, скалолазание и даже скейтбординг. МОК явно сделал реверанс в сторону молодежи и уличных видов спорта. Но многие считают, что это своеобразный маркетинговый ход в угоду публики.

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Какие только саркастические комментарии не посыпались в Лозанну. Вот уже и танцы у шеста предлагают сделать олимпийским видом спорта, и паркур, и рэп-баттлы.

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