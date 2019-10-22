Названа доля российских семей, которым денег хватает только на одежду и еду

Примерно каждая вторая российская семья (49,4%) может позволить себе покупку одежды и еды, но вынуждена отказываться от приобретения товаров длительного пользования. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года доля россиян, способных покупать только одежду и еду, увеличилась до 49,4%. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 0,6%. В Росстате эту динамику считают положительной, пишет РБК. Так, рост обусловлен уменьшением количества самых бедных россиян, способных покупать только продукты питания — с 16,1% до 14,1%.

Как правило, товары долговременного пользования (компьютер, холодильник, мебель и другое) не могут себе позволить семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, а также многодетные и неполные семьи.

Доля российских семей, которые сталкиваются с нехваткой денег только при покупке автомобиля или недвижимости, возросла. В начале 2018 года таких было 29,8%, а в 2019-м — уже 32,6%.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее специалисты Росстата назвали минимальный доход, необходимый для жизни российской семьи.