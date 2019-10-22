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Медики рассказали о состоянии брошенного в подъезде полуторогодовалого малыша

, 14:21 Эфирная новость 56

Мальчика с пакетом еды в руках и вещами обнаружили местные жители.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Следователи Якутска выясняют причины, по которым мать оставила своего полуторагодовалого сына в подъезде с пакетом еды. и вещами. Женщина явно хотела отказаться от малыша. Мальчика нашли местные жители. Они обратились в полицию. Сейчас ребенок находится в больнице.

«Лицо было перемазано. Во рту пустышка, одежда вся в крошках. На левой ноге след от термического ожога», — рассказала врач-педиатр Дома Ребенка г. Якутска Елена Егорова.

Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. Сегодня его повезут на медэкспертизу, чтобы установить, избивала ли его мать. Кроме того, женщину допросят следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители в настоящий момент пока смогли найти бабушку малыша, которая проживает в другом регионе.

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