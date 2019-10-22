Стало известно название ледокола, терпящего бедствие в Норвегии

У западного побережья Норвегии терпит бедствие российский ледокол «Тор». Об этом Интерфаксу рассказал источник в международных службах морского поиска и спасения.

Судно было построено на верфи в Финляндии в 1964 году. На борту находится 33 члена экипажа.

Как сообщили 5-tv.ru в спасательной службе Норвегии, у судна была нарушена работа двух двигателей. К месту ЧП движется буксир. По некоторым данным, работа двигателей была восстановлена.

«В 6.36 местного времени судно сообщило, что у них возникли неполадки с двигателем в водах Норвегии к западу от Олесунна и к северу от Стадт. В Норвегии это самый сложный участок для погодных условий. Сейчас обстановка там сложная, дует очень сильный ветер. Корабль лег в дрейф, мы срочно выслали вертолет, он увидел корабль примерно через час после подачи сигнала бедствия», — рассказали в спасательной службе.

Спасатель добавил, что угрозы кораблю нет. Эвакуации экипажа не требуется. Скорее всего, судно продолжит движение по маршруту.

В свою очередь в Росморречфлоте сообщили ТАСС о том, что сигнал бедствия был подан случайно. Экипаж не испытывает трудностей.

Ледокол вышел из Санкт-Петербурга 17 октября и направился в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал. Ледокол оснащен дизельным двигателем. Владельцем судна является ФГУП «Росморпорт»