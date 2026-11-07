«Неужели правда?» — 44-летняя Анастасия Макеева впервые станет мамой

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 81 0

Для актрисы беременность стала результатом долгого ожидания.

Анастасия Макеева впервые станет мамой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Актриса Анастасия Макеева впервые станет мамой

Актриса Анастасия Макеева впервые станет мамой. 44-летняя артистка сообщила о беременности в соцсетях, опубликовав ролик с супругом Романом Мальковым.

На кадрах телеведущая позирует в белом платье, придерживая округлившийся живот. Муж обнимает ее со спины. Для Макеевой эта беременность стала результатом долгого ожидания.

«Когда пришел долгожданный положительный результат, первой эмоцией была даже не радость, а растерянность. После стольких лет ожидания, сотен попыток и разочарований... Неужели правда? Неужели получилось? Неужели это происходит с нами?» — написала она.

По словам актрисы, важным моментом стало первое экспертное УЗИ. Во время обследования она не смогла сдержать слез радости.

Макеева также рассказала об эмоциональной реакции супруга. Когда она посмотрела на Малькова, то увидела слезы и в его глазах. Позже актриса почувствовала первые шевеления ребенка. Этот момент, по словам Макеевой, окончательно изменил ее восприятие происходящего.

«И с этого момента мир уже никогда не будет прежним», — добавила артистка.

Анастасия не раскрыла подробностей о сроке беременности и будущем ребенке. Она лишь отметила, что долгожданная новость стала для нее и супруга началом нового периода жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.   

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