Даже петь не пришлось: за что Лепсу заплатили самые легкие деньги

Народному артисту России Григорию Лепсу платили за то, чтобы он не выходил на сцену и не мешал гостям ресторана разговаривать. Сам певец назвал этот случай самым легким заработком в своей жизни.

История произошла в Сочи, задолго до всероссийской популярности артиста. Но в его ресторанной биографии были и совершенно другие вечера: однажды музыкант провел на сцене восемь с половиной часов подряд. Как начинался путь Лепса, почему его карьера не раз сопровождалась скандалами и что изменилось в жизни певца в последнее время?

Деньги за молчание

О необычном эпизоде Григорий Лепс рассказал в социальных сетях в ноябре 2026 года. По словам звезды, в начале его карьеры одна компания пришла в сочинский ресторан и решила, что живое выступление помешает гостям спокойно провести вечер и поболтать.

«Самые легкие деньги в своей жизни я заработал еще в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — поделился певец.

Правда, какую именно сумму ему предложили за тишину, Лепс не счел нужным сообщать.

Ресторанная публика не всегда просила артиста молчать: были и вечера, когда от него требовалось, наоборот, петь как можно дольше.

Лепс рассказал, что однажды его выступление растянулось на восемь с половиной часов, и петь звезде пришлось практически до рассвета. Он вышел на сцену в восемь вечера, а закончил только в половине пятого утра. Именно в Сочи, по воспоминаниям музыканта, он получил и самый необычный гонорар, и установил личный рекорд по продолжительности выступления.

Ресторанная сцена 1990-х и криминальный мир

После распада СССР появлялись новые частные заведения, ночные клубы и казино. У состоятельной публики возник спрос на закрытые вечеринки и известных музыкантов.

Ресторан становился удобной площадкой для встреч: здесь можно было и вечер провести в компании, и дела обсудить, и сделку отметить и просто показать свой статус.

В некоторых заведениях попасть внутрь было не так просто — требовалось знать администрацию или заранее договариваться. Особое место в этой истории занимала московская «Метелица» на Новом Арбате. В заведении собирались представители шоу-бизнеса, бизнесмены и люди из самых разных кругов. Там проводили презентации альбомов, выступали звезды, устраивали показы мод.

В апреле 2026 года участники той самой ресторанной жизни поделились воспоминаниями с изданием «Коммерсантъ».

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин рассказывал, что в «Метелице» случались криминальные разборки и перестрелки, а представители криминального мира были среди постоянных посетителей.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, называл клуб культовым местом встреч, где можно было увидеть артистов, менеджеров и людей из совершенно разных слоев.

Для музыкантов подобные заведения становились важной площадкой: здесь можно было заработать, заявить о себе и познакомиться с людьми, которые впоследствии могли помочь с карьерой.

Любовь Успенская и выступления для бандитов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одной из артисток, которая хорошо знала эту сторону ресторанной и закрытой концертной жизни, была Любовь Успенская.

В 2022 году певица стала гостьей шоу Иды Галич «Крутые 90-е» и рассказала, что нередко выступала перед представителями криминального мира. Успенская сказала, что за те выступление недурно платили.

«Много выпивали, заставляли выпивать. Такое положение, что я хочу быть трезвой, и вот они сидят: “Ну, выпьем за нашу гостью”. Поднимают рюмки, смотрят и ждут, пью я или не пью», — рассказывала исполнительница.

По словам Успенской, музыканты после таких вечеринок порой настолько уставали и напивались, что с трудом могли добраться до самолета. Сама певица также признавалась, что получала от состоятельных поклонников дорогие подарки — шубы, бриллианты и автомобили.

В другом интервью артистка вспоминала, насколько опасной могла быть ресторанная жизнь 1990-х. Однажды после празднования дня рождения в заведении она стала свидетельницей стрельбы: по ее словам, на глазах у гостей расстреляли шестерых человек. Успенская связывала произошедшее с борьбой группировок за влияние.

Дрался и бросался микрофоном: почему Лепс лез в скандалы?

Отношения же Григория Лепса с публикой складывались не всегда гладко. В декабре 2022 года после концерта в Санкт-Петербурге певец влез в потасовку и оказался в центре обсуждения.

Во время исполнения песни «Самый лучший день» он неожиданно прервал выступление, бросил микрофон и ушел со сцены. До этого артист резко отреагировал на поклонницу, которая попыталась сфотографироваться с ним. Лепс позволил себе язвительное замечание, что девушке никто не поверит, что она «дружит» с ним.

По словам зрителей, на протяжении концерта музыкант также несколько раз использовал нецензурную лексику. Позднее певец объяснил произошедшее плохим самочувствием. Он признался, что концерт оказался непростым и не все прошло по плану.

О недомогании говорил и директор Лепса Владимир Урюпин. Он не стал раскрывать подробности состояния певца, но дал понять, что музыканту было действительно тяжело. По его словам, инцидент с микрофоном стал крайней реакцией на плохое самочувствие.

После концерта в Петербурге Лепс оказался в центре еще одного громкого инцидента: в тот же день, когда он кидался микрофоном, звезда пришел в бар и врезал 39-летнему посетителю. Впоследствии мужчина обратился в полицию, а его адвокат сообщил о переломе носа со смещением.

Обстоятельства случившегося стороны описывали по-разному. По данным источника «Известий», посетитель заведения настойчиво просил артиста сфотографироваться с ним. Получив отказ, мужчина якобы ответил грубостью, после чего конфликт перерос в драку.

Адвокат потерпевшего Евгений Хейфец рассказывал другую версию: его подзащитный Дмитрий в тот вечер играл в нарды, когда в бар пришел Лепс с охранником. Певец предложил сыграть на крупную сумму — речь шла о десяти тысячах долларов. Лепс нагло размахивал пачкой купюр перед носом мужчины. Дмитрий отказался от ставки и предложил сыграть без денег, но артиста это не устроило. Лепс ударил его.

Затем конфликт продолжился уже за пределами заведения. Адвокат заявлял, что в избиении участвовали также люди из окружения артиста. Пострадавший обратился за медицинской помощью и подал заявление в полицию.

Алкоголизм: почему Лепс решил остановиться

За резкими выходками и громкими выступлениями Лепса стоит и другая сторона его биографии — многолетняя борьба с вредными привычками. Артист не скрывал, что в прошлом злоупотреблял алкоголем, а также рассказывал о других зависимостях. По его словам, в какой-то момент он понял, что такой образ жизни может стоить ему здоровья и даже жизни.

Проблемы возникали не только на словах. В 1995 году Лепс оказался в реанимации с язвой желудка и провел в больнице около полугода. В 2008-м история с серьезным ухудшением самочувствия повторилась: перед концертом у певца открылось внутреннее кровотечение, и ему потребовалась срочная госпитализация.

Музыкант позднее признавался, что не раз пытался менять образ жизни. Он говорил о способности надолго отказываться от спиртного, но также не скрывал, что возвращение к прежней привычке бывало частью его истории.

«У каждого свой путь в этом смысле, своя зависимость. У меня это просто: я начинаю и просто заканчиваю, говорю: „Все, хватит!“ Могу год не пить, два, три, пять, семь», — эмоционировал артист.

В апреле 2026 года Лепс сообщил, что полностью отказался от алкоголя еще во время рождественских праздников. Причину он объяснил вполне прямо: организм стал хуже переносить спиртное, и певец почувствовал, что пора остановиться.

«Я не пью и надеюсь, что это надолго. Уже просто по здоровью ощущалось, что пора завязывать. С алкоголем покончено, сейчас занимаюсь своим телом, музыкой, голосом», — говорил музыкант.

Для артиста это особенно важно: голос остается его главным рабочим инструментом. Ранее Лепс жаловался на проблемы с голосовыми связками. Постоянные выступления и публичные мероприятия требуют серьезной физической отдачи.

«Сижу себе, помалкиваю»: как изменилась жизнь артиста

В последнее время Лепс стал внимательнее относиться к тому, как проводит свободное время. Он рассказывал, что после концертов и светских мероприятий нередко чувствует усталость. Вместо новых встреч и шумных компаний певец все чаще выбирает домашний просмотр фильмов.

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю», — пошутил артист.

При этом певец не объявлял о полном уходе из профессии. Он продолжает заниматься музыкой. Но его недавние высказывания показывают, что прежний ритм жизни уже не кажется ему устраивающим как прежде.

Сможет ли Лепс сбавить обороты?

История с деньгами за молчание — забавный эпизод из прошлого, но в ней есть любопытный контраст. Когда-то Лепс мог провести на сцене почти всю ночь, а теперь признается, что после концертов ему требуется отдых. Между этими двумя воспоминаниями — десятилетия выступлений, большая популярность, проблемы со здоровьем и попытки изменить привычный образ жизни.

Артист не раз говорил, что хочет прожить долго. И, судя по отказу от алкоголя и более спокойному отношению к досугу, сейчас он старается не только поддерживать сценическую форму, но и уберечь себя от привычного ранее образа жизни.

Поклонникам, конечно, хочется видеть прежнюю энергию и слышать любимые песни вживую. Но у любой карьеры есть обратная сторона — нагрузка, которую не всегда заметно из зрительного зала.

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