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«Все средства хороши»: бездетная финалистка «Голоса» задумалась об ЭКО

, 17:31 16

Анастасия Спиридонова назвала искусственное оплодотворение «очень прогрессивным методом продолжения рода».

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Финалистка телепроекта «Голос» и победительница шоу «Три аккорда» Анастасия Спиридонова не исключила, что прибегнет к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). Об этом она сказала корреспонденту Дни.ру.

Еще недавно певица рассказывала, что ее муж путешествует по стране так же часто, как и она. Он специализируется на источниках бесперебойного питания, поэтому ездит по различным заводам и военным объектам.

«Поэтому видимся мы крайне редко <…> Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом», – говорила Спиридонова, сетуя, что при таком графике нельзя планировать детей.

Теперь же супруги проводят вместе намного больше времени. Они начали задумываться о ребенке, поскольку имеют подходящие условия для его воспитания. При необходимости финалистка «Голоса» готова на ЭКО.

«В стремлении иметь детей все средства хороши!» – заявила она, назвав искусственное оплодотворение «очень прогрессивным методом продолжения рода».

Анастасия уточнила, что сама скорее предпочла бы взять чужого ребенка, если бы выбирать пришлось между усыновлением и неестественными методами забеременеть.

Знаменитости часто прибегают к процедуре ЭКО. Как сообщал 5-tv.ru, 52-летняя Николь Кидман забеременела именно таким образом.

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